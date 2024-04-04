Лидер SEC защищает надзор агентства за криптовалютой на фоне пристального внимания отрасли

Гурбир Гревал, директор по обеспечению соблюдения требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), недавно ответил на критику предполагающую, что SEC перебарщивает со своими правилами в отношении криптовалютных предприятий.
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