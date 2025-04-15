Посол Аргентины в России: тема БРИКС для моей страны пока закрыта

Он отметил, что государство поддерживает хорошие торговые отношения с некоторыми членами организации Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что Буэнос-Айрес воспринимает БРИКС не как экономическое объединение, а как политическое, поэтому страна не готова присоединяться к организации.