Посол Аргентины в России: тема БРИКС для моей страны пока закрыта

Он отметил, что государство поддерживает хорошие торговые отношения с некоторыми членами организации Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что Буэнос-Айрес воспринимает БРИКС не как экономическое объединение, а как политическое, поэтому страна не готова присоединяться к организации.
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