Власти Молдавии уже стоят одной ногой в НАТО и планируют готовить на своей территории украинских боевиков.
Как предотвратить военный конфликт в Приднестровье
Комментарии
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ЕС
Елена Смирнова
России надо взять Одессу
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13 час.
Вик Норд
Надо...,и не только Одессу,но только тогда когда к этому будут предпосылки(рухнувший фронт,и паника бандеровцев,например),и открывшиеся возможности свершения событий,т.е. при определённых условиях исполнения.
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Нужно обладать аналитическим мышлением.
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57 мин.
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