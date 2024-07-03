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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Android получит новый режим разделения экрана как раз к выходу следующего Pixel Fold...

Android получит новый режим разделения экрана как раз к выходу следующего Pixel Fold...

Android получит новый режим разделения экрана как раз к выходу следующего Pixel FoldGoogle готовит обновление для Android с новым режимом разделения экрана, который может стать ключевой особенностью складного смартфона Pixel 9 Pro Fold.

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