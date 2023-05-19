Узкопрофильные врачи начали проводить консультации в подмосковных ФАПах

Узкопрофильные врачи начали проводить приемы в фельдшерско-акушерских пунктах Подмосковья. В Минздраве Московской области отметили, что теперь у жителей нет необходимости ехать в поликлинику — достаточно обратиться в ФАП по месту жительства.