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Узкопрофильные врачи начали проводить консультации в подмосковных ФАПах

Узкопрофильные врачи начали проводить консультации в подмосковных ФАПах

Узкопрофильные врачи начали проводить приемы в фельдшерско-акушерских пунктах Подмосковья. В Минздраве Московской области отметили, что теперь у жителей нет необходимости ехать в поликлинику — достаточно обратиться в ФАП по месту жительства.

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