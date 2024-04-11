Над Мордовией и ещё пятью регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь

В Минобороны России заявили, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 апреля уничтожили в общей сложности 12 украинских беспилотников над территориями Мордовии, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областей.
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