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Над Мордовией и ещё пятью регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь

Над Мордовией и ещё пятью регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь

В Минобороны России заявили, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 апреля уничтожили в общей сложности 12 украинских беспилотников над территориями Мордовии, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областей.

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Комментарии
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АндрейБорков
Над Мордовией БПЛА были явно не с территории УкРуины запущены. Засланные казачки, диверсанты и их пособники, вот кто там &quot;работает&quot;. Выявлять надо и к стенке!
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Тоже так считаю. При поимке выудить все и в расход!
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14 час.

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