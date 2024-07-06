Освобождавшие Очеретино бойцы ВС РФ рассказали о сдаче в плен солдат ВСУ

Неожиданное появление российских штурмовиков в промзоне села Очеретино в ДНР в ходе его освобождения способствовало активной сдаче в плен военнослужащих ВСУ, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на командира штурмовой роты «Тайфун» с позывным «Вечерний».