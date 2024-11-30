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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маррей о поездке Джоковича на «Ф-1»: «Он должен быть на тренировочном корте»

Маррей о поездке Джоковича на «Ф-1»: «Он должен быть на тренировочном корте»

Неделю назад стало известно, что Маррей будет тренировать Джоковича во время предсезонной подготовки, а также до конца Astralian Open-2025.

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