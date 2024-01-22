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Мероприятия Росгосцирка в 2023 году посетили более 3,4 млн россиян

Мероприятия Росгосцирка в 2023 году посетили более 3,4 млн россиян

Российская государственная цирковая компания провела в 2023 году 2 805 мероприятий, а среднее количество представлений на один цирк увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

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