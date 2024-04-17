Улучшение эффективности фитнес-клубов с помощью системы автоматизации Mobifitness: Кейсы успеха Тамара АрноВ современном мире автоматизация играет ключевую роль в управлении бизнесом, особенно в сфере фитнеса.
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