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Магнитная буря 26 сентября. Новосибирцев предупредили о серьёзных ударах

Магнитная буря 26 сентября. Новосибирцев предупредили о серьёзных ударах

Колебания магнитного поля земли ожидаются с 15 до 18 часов.Жителям Новосибирска в четверг, 26 сентября, пообещали магнитную бурю.

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