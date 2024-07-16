Шоу-бизнес: 5 лет была рядом с Агутиным, но Варум заменить не смогла: Кто она - «голубоглазая брюнетка с бесконечными ногами» и почему рассталась с певцом

Они вместе уже так много лет, что кажутся неделимым целым. Ради Анжелики Варум Леонид Агутин ушёл от женщины, которая родила ему дочь, а красивая история любви двух исполнителей развивалась прямо на глазах телезрителей.
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