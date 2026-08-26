Минимум троих: в Институте демографии оценили ситуацию с численностью населения России

С 1964 года в России сокращается население. Подробнее о сложившейся ситуации, а также о мерах борьбы изданию НСН рассказал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
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