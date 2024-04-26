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Волгоградские медучреждения будут работать по особому графику на майских праздниках

Волгоградские медучреждения будут работать по особому графику на майских праздниках

Волгоградские медучреждения будут работать по особому графику на майских праздниках Лица, страдающие от инфекционных недугов, включая случаи COVID-19, получат профессиональную поддержку в специализированных помещениях и отсеках медицинских учреждений.

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