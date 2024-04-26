Волгоградские медучреждения будут работать по особому графику на майских праздниках Лица, страдающие от инфекционных недугов, включая случаи COVID-19, получат профессиональную поддержку в специализированных помещениях и отсеках медицинских учреждений.
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