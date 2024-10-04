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Дарья Калмыкова и ее новый возлюбленный не скрывали чувств на фестивале в Сочи

Дарья Калмыкова и ее новый возлюбленный не скрывали чувств на фестивале в Сочи

Актеры вместе приехали на кинофестиваль. Дарья Калмыкова Фото предоставлено организаторами мероприятия41-летняя Дарья Калмыкова оказалась в числе звездных гостей на бранче журнала «ОК!», прошедшем в Сочи в рамках Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво».

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