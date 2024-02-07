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По пути Воланда: как Москва встретила Такера Карлсона

По пути Воланда: как Москва встретила Такера Карлсона

Вполне можно было предположить, что американский журналист-консерватор Такер Карлсон прибыл в Москву по приглашению продюсеров скандального фильма «Мастер и Маргарита», собравшему на сегодняшний день в прокате миллиард рублей.

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Комментарии
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Александр Сысоев
Важен и процесс, и результат.
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