По пути Воланда: как Москва встретила Такера Карлсона

Вполне можно было предположить, что американский журналист-консерватор Такер Карлсон прибыл в Москву по приглашению продюсеров скандального фильма «Мастер и Маргарита», собравшему на сегодняшний день в прокате миллиард рублей.
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