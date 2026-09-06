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РБК СТИЛЬ

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Венеция-2026: харассмент, преступление и искупление

Венеция-2026: харассмент, преступление и искупление

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Прайм-тайм» Ланса Оппенгейма «15/18» Седрика Кана «Основы философии» Пола Шредера «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» Шиньи Цукамото «Юпитер» Александра Смиа «Дорога в Иерихон» Амоса Гитая «Прайм-тайм» Ланса Оппенгейма Прошедшая пятница на фестивале была посвящена теме сексуального харассмента и педофилии, она рассматривалась с разных углов, но, конечно, далеко не была исчерпана, хотя победителем в этом соревновании уже можно признать фильм модной американской студии А24 «Прайм-тайм» (Primetime) 30-летнего Ланса Оппенгейма.

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