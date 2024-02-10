ВС РФ ведут бои в 300 метрах от дороги, снабжающей гарнизон ВСУ в Авдеевке

Российские штурмовики в ходе боев за Авдеевку заняли территорию местного автотранспортного предприятия и оказались в 300 метрах от последней дороги с твердым покрытием, по которой происходит снабжение авдеевской группировки ВСУ.
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