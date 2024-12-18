Сегодня в России был дан старт профилактическому проекту «Полицейский Дед Мороз», который каждый год реализуется Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке общественных советов при МВД России и его территориальных органах», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.