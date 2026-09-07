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Спорт Уик-Энд

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Еще один охотник на Луиса Энрике. «Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» в размере 45 млн евро

Еще один охотник на Луиса Энрике. «Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» в размере 45 млн евро

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил за Луиса Энрике 45 миллионов евро. Однако «Зенит» отклонил это предложение.

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