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Военное обозрение

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После атаки безэкипажных катеров ВСУ часть пляжей Сочи решили закрыть

После атаки безэкипажных катеров ВСУ часть пляжей Сочи решили закрыть

Сочинская администрация предприняла временные меры по обеспечению безопасности жителей и гостей курорта.

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