Маск согласился с мнением о преимуществе Трампа перед Харрис

Предприниматель, основатель Tesla и владелец социальной сети X Илон Маск согласился с мнением о преимуществе кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа перед американским вице-президентом Камалой Харрис.
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