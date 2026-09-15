Опрос: покупка машины через маркетплейс

Большинство россиян не готовы приобретать автомобиль через маркетплейс. Эксперты агентства АВТОСТАТ провели совместно с Aвто Mail онлайн-опрос автовладельцев, в ходе которого спросили, готовы ли они рассмотреть покупку автомобиля через маркетплейс типа Wildberries или Ozon.