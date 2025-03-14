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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о Бруну: «Иногда его желание победить зашкаливает – он играет на разных позициях, не доверяя партнерам»

«Такому игроку, как Бруну, тяжело. Он очень хочет победить, иногда это желание зашкаливает. Нельзя сказать, что это плохо, но иногда он играет на разных позициях, он не доверяет партнерам.

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