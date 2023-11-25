Игорь Зотов представил опыт развития сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь в Минске

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов представил лучшие практики сотрудничества региона в Республики Беларусь на 11‑м заседании межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и Совета республики Национального собрания Белоруссии по межрегиональному сотрудничеству в Минске.
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