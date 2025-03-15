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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мне кажется, проблемы «Динамо» переоценены, а состояние «Локомотива» намного хуже». Прогноз Чернявского на матч

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва. Автор Спортса’‘ поставил на победу «Динамо» с коэффициентом 3.

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