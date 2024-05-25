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Премьер Грузии признался, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо

Премьер Грузии признался, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо

Вот и пришла «явка с повинной» от наших дорогих западников: Фицо – это всё-таки история а-ля Кеннеди, а вовсе не случайный инцидент! Конспирология отпала, начались прямые признания организаторов, что всё было спланировано и организовано, а исполнительно – грамотно подобран.

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