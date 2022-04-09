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Андрей Кириленко посетил Нижний Новгород и встретился с губернатором области

Андрей Кириленко посетил Нижний Новгород и встретился с губернатором области

В пятницу состоялась рабочая поездка президента РФБ Андрея Кириленко в Нижний Новгород. В рамках визита Кириленко встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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