Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые выяснили, кто «включил свет» на заре существования Вселенной

Ученые выяснили, кто «включил свет» на заре существования Вселенной

Небольшие карликовые галактики «включили свет» на заре существования Вселенной. Как сообщает Science Alert, к этому выводу пришли ученые после изучения снимков, сделанных космическими телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

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