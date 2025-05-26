Ученые выяснили, кто «включил свет» на заре существования Вселенной

Небольшие карликовые галактики «включили свет» на заре существования Вселенной. Как сообщает Science Alert, к этому выводу пришли ученые после изучения снимков, сделанных космическими телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».
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