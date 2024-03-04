Моя семья. Счас...
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  • НС
    УК надо менять - в торону ужесточения. Проводить так сказать "искусственный отбор" безжалостно изолируя от общества л...Выглядела как дев...
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    Жаль парня, никому он не нужен.И образования никакого ни профессии.***

Выглядела как девушка легкого поведения(с)

Выглядела как девушка легкого поведения(с)

Никогда такого не было, и вот опять. В торговом центре Южно-Сахалинска агрессивный мужчина сорвал выступление детского коллектива.

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Комментарии
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Елена
Примерно такой костюм: 💩
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10 час.
СБ
Сергей Бунцов
Он не мужчина, а гапитос. Если речь про первое фото, то меня намного больше раздражают девочки в мальчиковых одеждах- отвратительно и омерзительно как шпанистые пацанчики
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7 час.
Н
НС
УК надо менять - в торону ужесточения. Проводить так сказать &quot;искусственный отбор&quot; безжалостно изолируя от общества любителей чуть что пускать в ход кулаки. Нравится драться - иди воюй или хотя бы спортом займись!  А приставать к другим людям не сметь!  Отучать от этого надо жёстко и государство не должно уклоняться , предоставлять гражданам самим обороняться от ненормальных субъектов.  Не хотите защищать нормальных людей от отморозков - тогда дайте людям возможность приобретать,хранить и применять огнестрел.
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20 мин.

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