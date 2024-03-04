Выглядела как девушка легкого поведения(с)

Он не мужчина, а гапитос. Если речь про первое фото, то меня намного больше раздражают девочки в мальчиковых одеждах- отвратительно и омерзительно как шпанистые пацанчики

Н

НС

УК надо менять - в торону ужесточения. Проводить так сказать "искусственный отбор" безжалостно изолируя от общества любителей чуть что пускать в ход кулаки. Нравится драться - иди воюй или хотя бы спортом займись! А приставать к другим людям не сметь! Отучать от этого надо жёстко и государство не должно уклоняться , предоставлять гражданам самим обороняться от ненормальных субъектов. Не хотите защищать нормальных людей от отморозков - тогда дайте людям возможность приобретать,хранить и применять огнестрел.