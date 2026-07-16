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Подъемные и компенсация аренды: Находкинская больница привлекла 60 врачей за полгода

Подъемные и компенсация аренды: Находкинская больница привлекла 60 врачей за полгода

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ФедералПресс. Благодаря активному применению региональных и муниципальных мер поддержки, Находкинская больница с начала 2026 года пополнила свой штат на 60 квалифицированных специалистов.

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