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Александр Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

Александр Мостовой рассказал, что планирует получить тренерскую лицензию.  «Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришел #####? Нет, не до такой степени.

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