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Нижегородская правда

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18 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Решетихе

18 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Решетихе

В рабочем поселке Решетиха Володарского округа произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание возникло в квартире на проспекте Кирова, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

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