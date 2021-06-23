Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

Полицейские Шымкента спасли жителя, пытавшегося свести счеты с жизнью. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента, горожане заметили на автомобильном мосту по улице Капал батыра мужчину, пытавшегося прыгнуть, и вызвали полицию.