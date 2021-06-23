Otyrar.KZ

49 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Токаев не знает истории ,хотя по долгу службы обязан, куда он ведёт Казахстан, навязывая национализм, спекулируя чело...Токаев обратился ...
  • Россиянин
    Бедная собака.В Шымкенте озвере...
  • Natalia Ivanova
    Каких этносов? Пишите подробно - кого относят к этносам ? Списком!Мурат Айтенов вме...

Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

Полицейские Шымкента спасли жителя, пытавшегося свести счеты с жизнью. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента, горожане заметили на автомобильном мосту по улице Капал батыра мужчину, пытавшегося прыгнуть, и вызвали полицию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх