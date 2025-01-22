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Роскачество предупреждает: поддельные банковские приложения на смартфонах

Роскачество предупреждает: поддельные банковские приложения на смартфонах

Эксперты Роскачества предупреждают о распространении поддельных банковских приложений на смартфонах. Они внешне схожи с оригиналами, но могут похищать личные данные пользователей, давая доступ к конфиденциальной информации злоумышленникам.

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