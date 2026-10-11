Первые признаки простуды: что делать НЕЛЬЗЯ и как правильно лечиться по словам врача

Вы почувствовали первые признаки простуды — насморк, легкую слабость или першение в горле? Не спешите хвататься за аптечку! Старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов поделился в эксклюзивном интервью для «Ленты.