Новые детали по делу электросамокатчика, наехавшего на женщину

По факту наезда электросамоката на женщину во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Фрунзенского района, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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