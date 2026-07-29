Иноагент Данила Поперечный и его жена Полина Чистякова впервые стали родителями: у них родилась дочь Мишель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко передаёт "большой привет злюкам" после провального выступления сына за Азербайджан
- "Я вне политики абсолютно". Сергей Косенко признался, что хочет вернуться в Россию
- "Костя переобулся 18 раз уже". Андрей Бурковский рассказал про дружбу с Константином Богомоловым, съёмки в "Аноре" и негатив от Ксении Собчак
Свежие комментарии