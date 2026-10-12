DOJ Probes 5 Major TV Networks Over Suspension Of Pool Coverage Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, The Department of Justice (DOJ) is probing five major television networks for possible antitrust violations following their brief suspension of pool coverage of President Donald Trump last month.
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