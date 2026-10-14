Неожиданные заявления об СВО пришли из США и Украины: "Для России больше не существует никаких "красных линий".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Мир на троих: Кит...
- Иллюзия «Мирного ...
- Хуснуллин сообщил...
С течением времени меняется обстановка в мире, что напрямую влияет на ведение военного противостояние на Украине, которое было объявлено как СВО для достижения определённых целей.
Сейчас наступил тот этап экалации ударов, когда обращать внимание на "призывы мировой общественности к миру" всегда можно парировать тем, что всё было испробовано, начиная со Стамбула в августе 2022 года.
Теперь можно только рассуждать о возможном продолжении эскалации - какой террористический удар приготовил киевский режим и каков может быть сокрушающий ответ.
Это надо было делать ещё в 22 году, в самом начале СВО, утюжить мосты, энергетику, да и сам куйЕв - правительственный квартал давно пора сравнять с землёй!!!
Мирный вариант для Окраины только один, ЗА Окраиной признаются только те территории с которыми Окраина вступила в российскую империю при Богдане Хмельницком. ВСЁ остальное ЗАВОЁВАНО, ПОСТРОЕНО и ЗАСЕЛЕНО Россией при Екатерине 2.й ! У Окраины НИКОГДА НЕ БЫЛО ВЫХОДА К МОРЮ, кроме как по Днепру. Ранее там было Дикое поле и далее к морю все земли принадлежали Турции. ПРЕСТУПНУЮ передачу Лениным российских земель Окраине надо аннулировать и немедленно ! Всю еврейско-бандеровскую мразь, окопавшуюся в России надо выявлять и уничтожать ! ...... Даже не верится, что когда-нибуть придет время, когда слово еврей и бандеровец будет писаться слитно ЕВРЕЙСКОБАНДЕРОВСКАЯ МРАЗЬ ! Но при ЕВРЕЕ Зеленском это стало ФАКТОМ, который невозможно изменить ! ЕВРЕЙ пошел на поклон к БАНДЕРОВЦАМ и стал вместе с ними заниматься разбоем, мародерстсвом и убийством не просто мирных граждан, а ЕВРЕЙБАНДЕРОВЕЦ занялся УНИЧТОЖЕНИЕМ народа Окраины. Кто бы в это поверил всего-то 10 лет тому назад ???
за "красными линиями" виднеется окончание СВО с полной капитуляцией укрофашизма.
Капитуляция и Кадыров президент Окраины
неужели действительно закончились красные карандаши и маркеры у власти...дай то бог..ждем реальных действий ..весь народ ждет.
Без перехода в Россию Одессы и Николаева никакого мира-перемирия. Нельзя им оставлять выход к морю. Или капитуляция. Потому что затяжной войной мы даже наших сторонников и непротивников там превратили в ненавистников. И это уже никуда не денется пару поколений в лучшем случае. Нужно длительное переформатирование тамошнего населения. И если мы помиримся на нынешних наших условиях, то получим диверсии "от неустановленных лиц", а в перспективе еще войну, особенно если НАТО обезумеет и в 2030 попрет на нас. Украина, ее вторая по умению воевать в современной войне армия планеты, будет натовцам ой как кстати.
Украину нужно полностью БРАТЬ! В крайнем случае ПО Житомирскую и Винницкую области.
Только капитуляция! Ликвидация Украины ,как страна ! Бандеровцев -полное уничтожение, или, выгнать на территорию ПОЛЬШИ пусть твари уживаются!