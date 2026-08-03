Секреты идеального силуэта: выбираем одежду для тех, кто сутулится

Постоянная работа за компьютером, привычка смотреть в телефон и хроническое напряжение мышц спины приводят к тому, что даже у тех, кто не сталкивался с анатомическими особенностями, со временем появляется легкая сутулость.
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