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Всё о женщинах

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Секреты идеального силуэта: выбираем одежду для тех, кто сутулится

Секреты идеального силуэта: выбираем одежду для тех, кто сутулится

Постоянная работа за компьютером, привычка смотреть в телефон и хроническое напряжение мышц спины приводят к тому, что даже у тех, кто не сталкивался с анатомическими особенностями, со временем появляется легкая сутулость.

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