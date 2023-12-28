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Закон, порядок, государство

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ВСК: число обращений к врачам в рамках ДМС выросло на 37% по итогам 2023 года

ВСК: число обращений к врачам в рамках ДМС выросло на 37% по итогам 2023 года

По данным Страхового Дома ВСК, по итогам 2023 года число обращений к врачам в рамках ДМС выросло на 37%.

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