Глава ОКР поддержал россиян, отказавшихся от поездки на Олимпиаду и назвал условия участия в играх унизительными

Глава ОКР встал на сторону тех российских спортсменов, которые отказались от поездки на Олимпиаду. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков дал понять, что критически относится к отечественным спортсменам, которые решили ехать на игры в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии