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Глава ОКР поддержал россиян, отказавшихся от поездки на Олимпиаду и назвал условия участия в играх унизительными

Глава ОКР поддержал россиян, отказавшихся от поездки на Олимпиаду и назвал условия участия в играх унизительными

Глава ОКР встал на сторону тех российских спортсменов, которые отказались от поездки на Олимпиаду. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков дал понять, что критически относится к отечественным спортсменам, которые решили ехать на игры в Париже.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Есть же здравомыслящие чинуши.
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