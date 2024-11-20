На крупнейшем военном заводе в Шостке мощные взрывы и детонация, удары по Украине на сегодня, 20 ноября Юлия СоколоваНочью в восточной части города Шостка раздался мощный взрыв, от которого содрогнулись стены домов.
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