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На крупнейшем военном заводе в Шостке мощные взрывы и детонация, удары по Украине на сегодня, 20 ноября

На крупнейшем военном заводе в Шостке мощные взрывы и детонация, удары по Украине на сегодня, 20 ноября

На крупнейшем военном заводе в Шостке мощные взрывы и детонация, удары по Украине на сегодня, 20 ноября Юлия СоколоваНочью в восточной части города Шостка раздался мощный взрыв, от которого содрогнулись стены домов.

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