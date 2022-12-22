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Володин заявил о начале заката Европы после принятого ей антирусского решения

Володин заявил о начале заката Европы после принятого ей антирусского решения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал последствия введения потолка цен на газ и нефть со стороны ЕвросоюзаПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал потолок цен на газ и нефть, установленный со стороны Евросоюза.

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