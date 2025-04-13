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Как приготовить яичницу без сковороды: неожиданный способ

Как приготовить яичницу без сковороды: неожиданный способ

Как приготовить яичницу без сковороды: неожиданный способ Алёна ЮрьеваЕсли вы спешите и хотите быстро приготовить яйцо, микроволновка — идеальный помощник! Этот способ не только экономичен по времени, но и позволяет сохранить вкус и питательные вещества яйца.

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