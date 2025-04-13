Как приготовить яичницу без сковороды: неожиданный способ Алёна ЮрьеваЕсли вы спешите и хотите быстро приготовить яйцо, микроволновка — идеальный помощник! Этот способ не только экономичен по времени, но и позволяет сохранить вкус и питательные вещества яйца.