Как приготовить яичницу без сковороды: неожиданный способ Алёна ЮрьеваЕсли вы спешите и хотите быстро приготовить яйцо, микроволновка — идеальный помощник! Этот способ не только экономичен по времени, но и позволяет сохранить вкус и питательные вещества яйца.
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