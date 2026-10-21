The Atlantic сообщило, что Дональд Трамп-младший выразил обеспокоенность из-за возможной войны с Ираном, обсуждая это с отцом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны сообщи...
- "В крови будет ве...
- Удар по подлодкам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым