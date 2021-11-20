Юрий Пронько указал на откровенный саботаж поручений Путина

Фото: LIDERO / shutterstock Юрий Пронько В России самая настоящая демографическая катастрофа. Цифры убыли населения и преждевременной смертности повергают в шок.
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