🚜 В Крыму от гололёда обработали более 3 тысяч километров дорог Как рассказали в пресс-службе «Крымавтодора», на дежурстве работают 86 единиц техники.
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🚜 В Крыму от гололёда обработали более 3 тысяч километров дорог Как рассказали в пресс-службе «Крымавтодора», на дежурстве работают 86 единиц техники.