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Sky: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень

Sky: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень

Британский врач Рой Калн скончался в возрасте 93 лет, сообщает Sky News.«Рой Калн, хирург-новатор, который в 1968 году провёл первую в Европе операцию по пересадке печени, скончался в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении.

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